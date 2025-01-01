MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計ポアソン分布MathRandomPoisson
MathRandomPoisson
パラメータlambdaを使って、ポアソン分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathRandomPoisson(
パラメータlambdaを使って、ポアソン分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrgeom()の類似体です。
bool MathRandomPoisson(
パラメータ
lambda
[in] 分布のパラメータ（平均）
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
data_count
[out] 必要なデータ量
result[]
[out] 擬似乱数の値を取得するための配列