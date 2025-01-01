MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計ポアソン分布MathRandomPoisson
MathRandomPoisson
람다 매개변수 사용하여 푸와송 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
double MathRandomPoisson(
람다 매개변수를 사용하여 푸와송 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rgeom() 아날로그.
bool MathRandomPoisson(
매개변수
lambda
[in] 분포의 매개변수(평균).
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
data_count
[out] 필요한 데이터의 양.
result[]
[out] 의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.