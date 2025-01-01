DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución de PoissonMathProbabilityDensityPoisson 

MathProbabilityDensityPoisson

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityPoisson(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria (número entero)
   const double  lambda,        // parámetro de distribución (mean)
   const bool    log_mode,      // cálculo del logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityPoisson
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria (número entero)
   const double  lambda,        // parámetro de distribución (mean)
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dhyper() en R.

bool  MathProbabilityDensityPoisson(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria 
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de densidad de probabilidad
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool  MathProbabilityDensityPoisson(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

Parámetros

x

[in]  Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in]  Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

lambda

[in]  Parámetro de distribución (mean).  

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad