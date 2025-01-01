MathProbabilityDensityPoisson

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson(

const double x,

const double lambda,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson(

const double x,

const double lambda,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dhyper() en R.

bool MathProbabilityDensityPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

lambda

[in] Parámetro de distribución (mean).

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad