MathRandomPoisson
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Poisson-Verteilung mit dem Parameter lambda. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathRandomPoisson(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Poisson-Verteilung mit dem Parameter lambda. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rgeom() in R.
bool MathRandomPoisson(
Parameter
lambda
[in] Parameter der Verteilung (mean).
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.