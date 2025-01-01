DocumentaciónSecciones
Calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria (número entero)
   const double  lambda,        // parámetro de distribución (mean)
   const double  tail,          // bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x
   const bool    log_mode,      // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionPoisson
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria (número entero)
   const double  lambda,        // parámetro de distribución (mean)
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda  para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dhyper() en R.

bool  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria 
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   const double  tail,           // bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de distribución
   );

Calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de distribución
   );

Parámetros

x

[in]  Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in]  Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

lambda

[in]  Parámetro de distribución (mean).  

tail

[in]  Bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz para los valores de la función de distribución.