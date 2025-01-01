MathCumulativeDistributionPoisson

Calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionPoisson(

const double x,

const double lambda,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionPoisson(

const double x,

const double lambda,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dhyper() en R.

bool MathCumulativeDistributionPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

lambda

[in] Parámetro de distribución (mean).

tail

[in] Bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de distribución.