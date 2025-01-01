DocumentationSections
Référence MQL5 Bibliothèque Standard Mathematiques Statistiques Distribution de Poisson MathRandomPoisson 

MathRandomPoisson

Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomPoisson(
   const double  lambda,         // paramètre de la distribution (moyenne)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rpois() dans R.

bool  MathRandomPoisson(
   const double  lambda,         // paramètre de la distribution (moyenne)
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

lambda

[in]  Paramètre de la distribution (moyenne).  

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out]  Quantité de données nécessaires.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.