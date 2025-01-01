- MathProbabilityDensityPoisson
MathRandomPoisson
Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathRandomPoisson(
Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rpois() dans R.
bool MathRandomPoisson(
Paramètres
lambda
[in] Paramètre de la distribution (moyenne).
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.