lambda parametresini kullanarak, Poisson dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomPoisson(
   const double  lambda,         // dağılım parametresi (ortalama)
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

lambda parametresini kullanarak, Poisson dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirgeom() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomPoisson(
   const double  lambda,         // dağılım parametresi (ortalama)
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenlerin dizisi
   );

Parametreler

lambda

[in]  Dağılım parametresi (ortalama).  

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

data_count

[out]  İstenen veri miktarı.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.