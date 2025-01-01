DocumentazioneSezioni
MathRandomPoisson

Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione di Poisson con il parametro lambda. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomPoisson(
   const double  lambda,         // parametro della distribuzione (media)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione di Poisson con il parametro lambda. In caso di errore restituisce false. Analogo di rpois() in R.

bool  MathRandomPoisson(
   const double  lambda,         // parametro della distribuzione (media)
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

lambda

[in]  Parametro della distribuzione (media).  

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.