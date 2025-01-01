- MathProbabilityDensityPoisson
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione di Poisson con il parametro lambda. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomPoisson(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione di Poisson con il parametro lambda. In caso di errore restituisce false. Analogo di rpois() in R.
bool MathRandomPoisson(
Parametri
lambda
[in] Parametro della distribuzione (media).
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.