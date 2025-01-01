- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
MathRandomPoisson
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону распределения Пуассона с параметром lambda. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathRandomPoisson(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенныепо закону распределения Пуассона с параметром lambda. В случае ошибки возвращает false. Аналог rgeom() в R.
|
bool MathRandomPoisson(
Параметры
lambda
[in] Параметр распределения (mean).
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
data_count
[out] Количество необходимых данных.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.