MathRandomPoisson

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону распределения Пуассона с параметром lambda. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomPoisson(
   const double  lambda,         // параметр распределения (mean)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенныепо закону распределения Пуассона с параметром lambda. В случае ошибки возвращает false. Аналог rgeom() в R.

bool  MathRandomPoisson(
   const double  lambda,         // параметр распределения (mean)
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

lambda

[in]  Параметр распределения (mean).  

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.