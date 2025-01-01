- MathProbabilityDensityPoisson
MathCumulativeDistributionPoisson
Berechnet den Wert der Poisson-Verteilung mit den Parametern lambda für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathCumulativeDistributionPoisson(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
lambda
[in] Parameter der Verteilung (mean).
tail
[in] Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion.