Berechnet den Wert der Poisson-Verteilung mit den Parametern lambda für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen (integer)
   const double  lambda,        // Parameter der Verteilung (mean)
   const double  tail,          // Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet
   const bool    log_mode,      // Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

double  MathCumulativeDistributionPoisson
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen (integer)
   const double  lambda,        // Parameter der Verteilung (mean)
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Poisson-Verteilung mit den Parametern lambda für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dhyper() in R.

bool  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  lambda,         // Parameter der Verteilung (mean)
   const double  tail,           // Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet
   const bool    log_mode,       // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
   double&       result[]        // Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Berechnet den Wert der Poisson-Verteilung mit den Parametern lambda für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  lambda,         // Parameter der Verteilung (mean)
   double&       result[]        // Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

lambda

[in]  Parameter der Verteilung (mean).  

tail

[in]  Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion.