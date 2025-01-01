MathCumulativeDistributionPoisson

Berechnet den Wert der Poisson-Verteilung mit den Parametern lambda für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionPoisson(

const double x,

const double lambda,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionPoisson(

const double x,

const double lambda,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Poisson-Verteilung mit den Parametern lambda für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dhyper() in R.

bool MathCumulativeDistributionPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Poisson-Verteilung mit den Parametern lambda für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathCumulativeDistributionPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

lambda

[in] Parameter der Verteilung (mean).

tail

[in] Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion.