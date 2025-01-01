- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
MathCumulativeDistributionPoisson
通过lambda参数，计算随机变量x的泊松分布函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathCumulativeDistributionPoisson(
通过lambda参数，计算随机变量x的泊松分布函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathCumulativeDistributionPoisson(
通过lambda参数，计算随机变量数组x[]的泊松分布函数值。出错情况下它返回false。R语言的dhyper()模拟。
|
bool MathCumulativeDistributionPoisson(
通过lambda参数，计算随机变量数组x[]的泊松分布函数值。出错情况下它返回false。
|
bool MathCumulativeDistributionPoisson(
参数
x
[in] 随机变量值。
x[]
[in] 随机变量值数组。
lambda
[in] 分布参数（平均数）。
tail
[in] 计算标识，如果true，则计算不超过随机变量x的概率。
log_mode
[in] 计算数值对数的标识，如果log_mode=true，则计算概率的自然对数。
error_code
[out] 存储错误代码的变量。
result[]
[out] 分布函数值数组。