DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione di PoissonMathCumulativeDistributionPoisson 

MathCumulativeDistributionPoisson

Calcola il valore della funzione di distribuzione di Poisson con parametro lambda per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double  x,             // valore della variabile random (integer)
   const double  lambda,        // parametro della distribuzione (media)
   const bool    tail,          // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,      // flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione di Poisson con parametro lambda per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionPoisson
   const double  x,             // valore della variabile random (integer)
   const double  lambda,        // parametro della distribuzione (media)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione di Poisson con il parametro lambda per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di ppois() in R.

bool  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  lambda,         // parametro della distribuzione (media)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo del logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di distribuzione
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione di Poisson con parametro lambda per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  lambda,         // parametro della distribuzione (media)
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di distribuzione
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

lambda

[in]  Parametro della distribuzione (media).  

tail

[in] Flag di calcolo, se è true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per valori della funzione di distribuzione.