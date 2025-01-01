- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
MathCumulativeDistributionPoisson
Calcola il valore della funzione di distribuzione di Poisson con parametro lambda per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathCumulativeDistributionPoisson(
Calcola il valore della funzione di distribuzione di Poisson con parametro lambda per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathCumulativeDistributionPoisson(
Calcola il valore della funzione di distribuzione di Poisson con il parametro lambda per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di ppois() in R.
|
bool MathCumulativeDistributionPoisson(
Calcola il valore della funzione di distribuzione di Poisson con parametro lambda per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.
|
bool MathCumulativeDistributionPoisson(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
lambda
[in] Parametro della distribuzione (media).
tail
[in] Flag di calcolo, se è true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per valori della funzione di distribuzione.