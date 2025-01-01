ДокументацияРазделы
MathCumulativeDistributionPoisson

Рассчитывает значение функции распределения Пуассона с параметром lambda для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double  x,             // значение случайной величины (целочисленное)
   const double  lambda,        // параметр распределения (mean)
   const double  tail,          // флаг расчета, если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x
   const bool    log_mode,      // флаг расчета логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм вероятности
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение функции распределения Пуассона с параметром lambda для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathCumulativeDistributionPoisson
   const double  x,             // значение случайной величины (целочисленное)
   const double  lambda,        // параметр распределения (mean)
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение функции распределения Пуассона с параметром lambda  для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dhyper() в R.

bool  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double& x[],            // массив со значениями случайной величины 
   const double  lambda,         // параметр распределения (mean)
   const double  tail,           // флаг расчета, если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x
   const bool    log_mode,       // флаг расчета логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм вероятности
   double&       result[]        // массив для значений функции распределения
   );

Рассчитывает значение функции распределения Пуассона с параметром lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double& x[],            // массив со значениями случайной величины
   const double  lambda,         // параметр распределения (mean)
   double&       result[]        // массив для значений функции распределения
   );

Параметры

x

[in]  Значение случайной величины.

x[]

[in]  Массив со значениями случайной величины.

lambda

[in]  Параметр распределения (mean).  

tail

[in]  Флаг расчета, если true, то то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.

log_mode

[in]  Флаг расчета, логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм вероятности.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out]  Массив для значений функции распределения.