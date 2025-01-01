MathCumulativeDistributionPoisson

Bir rassal x değişkeni için Poisson dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini lambda parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionPoisson(

const double x,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Bir rassal x değişkeni için Poisson dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini lambda parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionPoisson(

const double x,

const double lambda,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için Poisson dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini lambda parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidhyper() fonksiyonunun analoğu

bool MathCumulativeDistributionPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için Poisson dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini lambda parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathCumulativeDistributionPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

lambda

[in] Dağılım parametresi (ortalama).

tail

[in] Hesaplama gecikmesi. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır

log_mode

[in] Değerin logaritmasının hesaplanma şekli için bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Dağılım fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.