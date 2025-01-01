- MathProbabilityDensityPoisson
MathCumulativeDistributionPoisson
Bir rassal x değişkeni için Poisson dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini lambda parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathCumulativeDistributionPoisson(
Bir rassal x değişkeni için Poisson dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini lambda parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionPoisson(
double MathCumulativeDistributionPoisson(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için Poisson dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini lambda parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidhyper() fonksiyonunun analoğu

bool MathCumulativeDistributionPoisson(
bool MathCumulativeDistributionPoisson(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için Poisson dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini lambda parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathCumulativeDistributionPoisson(
bool MathCumulativeDistributionPoisson(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
lambda
[in] Dağılım parametresi (ortalama).
tail
[in] Hesaplama gecikmesi. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır
log_mode
[in] Değerin logaritmasının hesaplanma şekli için bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Dağılım fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.