- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
MathCumulativeDistributionPoisson
Calcula o valor da função de distribuição de Poisson com parâmetro lambda para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathCumulativeDistributionPoisson(
Calcula o valor da função de distribuição de Poisson com parâmetro lambda para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathCumulativeDistributionPoisson(
Calcula o valor da função de distribuição de Poisson com parâmetro lambda para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dhyper() no R.
|
bool MathCumulativeDistributionPoisson(
Calcula o valor da função de distribuição de Poisson com parâmetro lambda para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.
|
bool MathCumulativeDistributionPoisson(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
lambda
[in] Parâmetro de distribuição (mean).
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o valor do logaritmo natural da probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para os valores da função de distribuição.