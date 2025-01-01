MathCumulativeDistributionPoisson

Calcule la valeur de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathCumulativeDistributionPoisson(

const double x,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionPoisson(

const double x,

const double lambda,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à ppois() dans R.

bool MathCumulativeDistributionPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la valeur de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathCumulativeDistributionPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

lambda

[in] Paramètre de la distribution (moyenne).

tail

[in] Flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculée.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau des valeurs de la fonction de distribution.