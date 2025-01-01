- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
MathCumulativeDistributionPoisson
Calcule la valeur de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathCumulativeDistributionPoisson(
|
double MathCumulativeDistributionPoisson(
Calcule la valeur de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à ppois() dans R.
|
bool MathCumulativeDistributionPoisson(
|
bool MathCumulativeDistributionPoisson(
Paramètres
x
[in] Valeur de la variable aléatoire.
x[]
[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.
lambda
[in] Paramètre de la distribution (moyenne).
tail
[in] Flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculée.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau des valeurs de la fonction de distribution.