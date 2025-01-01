DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistributio de PoissonMathCumulativeDistributionPoisson 

MathCumulativeDistributionPoisson

Calcule la valeur de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double  x,             // valeur de la varialbe aléatoire (integer)
   const double  lambda,        // paramètre de la distribution (moyenne)
   const bool    tail,          // flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée
   const bool    log_mode,      // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculée
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathCumulativeDistributionPoisson
   const double  x,             // valeur de la varialbe aléatoire (integer)
   const double  lambda,        // paramètre de la distribution (moyenne)
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la valeur de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à ppois() dans R.

bool  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  lambda,         // paramètre de la distribution (moyenne)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si true, alors la probabilité que la variable aléatoire n'excéde pas x est calculée
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau des valeurs de la fonction de distribution
   );

Calcule la valeur de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathCumulativeDistributionPoisson(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  lambda,         // paramètre de la distribution (moyenne)
   double&       result[]        // tableau des valeurs de la fonction de distribution
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

lambda

[in]  Paramètre de la distribution (moyenne).  

tail

[in]  Flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculée.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau des valeurs de la fonction de distribution.