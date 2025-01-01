DocumentazioneSezioni
MathCumulativeDistributionNoncentralF

Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione-F non centrale di Fisher con i parametri nu1, nu2 e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralF(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  nu1,           // il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  nu2,           // il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  sigma,         // parametro noncentralità
   const bool    tail,          // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,      // flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione-F non centrale di Fisher con i parametri nu1, nu2 e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralF(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  nu1,           // il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  nu2,           // il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  sigma,         // parametro noncentralità
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione-F non centrale di Fisher con i parametri nu1, nu2 e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di pf() in R.

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralF(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  nu1,            // il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  nu2,            // il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  sigma,          // parametro noncentralità
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo del logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione-F non centrale di Fisher con i parametri nu1, nu2 e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralF(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  nu1,            // il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  nu2,            // il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà)
   const double  sigma,          // parametro noncentralità
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

nu1

[in]  Il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).

nu2

[in]  Il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).

sigma

[in] Parametro Noncentrality.

tail

[in]  Flag di calcolo. Se true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per i valori della funzione di probabilità.