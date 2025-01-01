- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathCumulativeDistributionNoncentralF
Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione-F non centrale di Fisher con i parametri nu1, nu2 e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralF(
Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione-F non centrale di Fisher con i parametri nu1, nu2 e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di pf() in R.
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
nu1
[in] Il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
nu2
[in] Il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
sigma
[in] Parametro Noncentrality.
tail
[in] Flag di calcolo. Se true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di probabilità.