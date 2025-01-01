- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathCumulativeDistributionNoncentralF
무작위 변수 x에 대한 뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 비중심 F-분포의 확률 분포 함수 값을 계산합니다 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralF(
무작위 변수 x에 대한 뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 비중심 F-분포의 확률 분포 함수 값을 계산합니다 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralF(
무작위 변수 x[]에 대한 뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 비중심 피셔 F-분포의 확률 분포 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 pf()의 아날로그.
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(
무작위 변수 x[] 배열에 대한 뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 중심적이지 않은 피셔 F-분포의 확률 분포 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(
매개변수
x
[in] 무작위 변수의 값.
x[]
[in] 무작위 변수 값이 있는 배열.
nu1
[in] 분포의 첫 번째 매개변수(자유도).
nu2
[in] 분포의 두 번째 매개변수(자유도).
sigma
[in] 비중심 매개변수.
tail
[in] 계산 플래그. true인 경우 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다.
log_mode
[in] 값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 계산됩니다.
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
result[]
[out] 확률 함수의 값에 대한 배열.