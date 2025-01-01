MathCumulativeDistributionNoncentralF

무작위 변수 x에 대한 뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 비중심 F-분포의 확률 분포 함수 값을 계산합니다 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

무작위 변수 x[]에 대한 뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 비중심 피셔 F-분포의 확률 분포 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 pf()의 아날로그.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

무작위 변수 x[] 배열에 대한 뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 중심적이지 않은 피셔 F-분포의 확률 분포 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

double& result[]

);

매개변수

x

[in] 무작위 변수의 값.

x[]

[in] 무작위 변수 값이 있는 배열.

nu1

[in] 분포의 첫 번째 매개변수(자유도).

nu2

[in] 분포의 두 번째 매개변수(자유도).

sigma

[in] 비중심 매개변수.

tail

[in] 계산 플래그. true인 경우 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다.

log_mode

[in] 값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 계산됩니다.

error_code

[out] 오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out] 확률 함수의 값에 대한 배열.