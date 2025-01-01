MathCumulativeDistributionNoncentralF

確率変数xに対して、パラメータnu1、nu2、sigmaを用いてFisherの非心F分布の確率分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

確率変数xに対して、パラメータnu1、nu2、sigmaを用いてFisherの非心F分布の確率分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

確率変数の配列x[]に対して、パラメータnu1、nu2、sigmaを用いてFisherの非心F分布の確率分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのpf()の類似体です。

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

確率変数の配列x[]に対して、パラメータnu1、nu2、sigmaを用いてFisherの非心F分布の確率分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

double& result[]

);

パラメータ

x

[in] 確率変数の値

x[]

[in] 確率変数の値を持つ配列

nu1

[in] 分布の1番目のパラメータ（自由度の数）

nu2

[in] 分布の2番目のパラメータ（自由度の数）

sigma

[in] 非心パラメータ.

tail

[in] 計算のフラグ。 true の場合、確率変数がx 以下である確率を計算する。

log_mode

[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率の自然対数を計算する。

error_code

[out] エラーコードを格納する変数

result[]

[out] 確率関数の値の配列