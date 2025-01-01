- MathProbabilityDensityNoncentralF
MathCumulativeDistributionNoncentralF
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathCumulativeDistributionNoncentralF(
double MathCumulativeDistributionNoncentralF(
Berechnet die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Fisher mit debn Parametern nu1, nu2 und sigma für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pf() in R.
bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(
Berechnet die Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma für das Array der Zuifallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.
bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
nu1
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
nu2
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
sigma
[in] Parameter der Nichtzentralität.
tail
[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.