MathCumulativeDistributionLogistic

Calcula la distribución logística de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula la distribución logística de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Calcula la distribución logística de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula la distribución logística de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de plogis() en R.

bool MathCumulativeDistributionLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

mu

[in] Parámetro de distribución mean.

sigma

[in] Parámetro de distribución scale.

tail

[in] Bandera de cálculo. Si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.