MathMomentsLogistic
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución logística con los parámetros mu y sigma.
double MathMomentsLogistic(
Parámetros
mu
[in] Parámetro de distribución mean.
sigma
[in] Parámetro de distribución scale.
mean
[out] Variable para obtener el valor medio.
variance
[out] Variable para obtener la varianza.
skewness
[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.
kurtosis
[out] Variable para obtener la curtosis.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
Valor devuelto
Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.