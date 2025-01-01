- MathProbabilityDensityBeta
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución beta.
double MathMomentsBeta(
Parámetros
a
[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1).
b
[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).
mean
[out] Variable para obtener el valor medio.
variance
[out] Variable para obtener la varianza.
skewness
[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.
kurtosis
[out] Variable para obtener la curtosis.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
Valor devuelto
Retorna true, si los momentos se han calculado con éxito, si no, false.