MathCumulativeDistributionBeta
|
Calcula la distribución de la probabilidad de la distribución beta con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathCumulativeDistributionBeta(
|
bool MathCumulativeDistributionBeta(
Calcula la distribución de la probabilidad de la distribución beta con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[] En caso de error, retorna false.
|
bool MathCumulativeDistributionBeta(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
a
[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape 1).
b
[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape 2)
tail
[in] Bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.