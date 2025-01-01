CSugenoVariable
Clase con cuya ayuda se crean las variables difusas de tipo Sugeno.
Descripción
La variable difusa del tipo Sugeno se distingue de la variable lingüística de tipo general en que se establece, no un conjunto de términos, sino un conjunto de funciones lineales.
Declaración
class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl
Encabezamiento
#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>
Jerarquía de herencia
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CSugenoVariable
Métodos de clase
Método de clase
Descripción
Retorna la lista de funciones lineales de la variable difusa de Sugeno.
Retorna una función lineal según el nombre dado.
