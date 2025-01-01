CSugenoVariable

Clase con cuya ayuda se crean las variables difusas de tipo Sugeno.

Descripción

La variable difusa del tipo Sugeno se distingue de la variable lingüística de tipo general en que se establece, no un conjunto de términos, sino un conjunto de funciones lineales.

Declaración

class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Jerarquía de herencia CObject INamedValue INamedVariable CNamedVariableImpl CSugenoVariable

Métodos de clase

Método de clase Descripción Functions Retorna la lista de funciones lineales de la variable difusa de Sugeno. GetFuncByName Retorna una función lineal según el nombre dado. Values Retorna la lista de funciones lineales de la variable difusa de Sugeno.