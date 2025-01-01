DocumentaciónSecciones
CSugenoVariable

Clase con cuya ayuda se crean las variables difusas de tipo Sugeno.  

Descripción

La variable difusa del tipo Sugeno se distingue de la variable lingüística de tipo general en que se establece, no un conjunto de términos, sino un conjunto de funciones lineales.

Declaración

   class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Encabezamiento

   #include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CSugenoVariable

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

Functions

Retorna la lista de funciones lineales de la variable difusa de Sugeno.

GetFuncByName

Retorna una función lineal según el nombre dado.

Values

Retorna la lista de funciones lineales de la variable difusa de Sugeno.

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CNamedVariableImpl

Name, Name