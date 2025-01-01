CSugenoVariable
Klasse für die Erstellung von Fuzzy-Variablen nach Sugeno.
Beschreibung
Eine Fuzzy-Variable vom Typ Sugeno unterscheidet sich von einer linguistischen Variablen allgemeinen Typs dadurch, dass sie nicht durch eine Term-Menge, sondern durch einen Set linearer Funktionen gesetzt wird.
Deklaration
class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl
#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>
Vererbungshierarchie
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CSugenoVariable
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Gibt die Liste linearer Funktionen der Fuzzy-Variablen nach Sugeno.
Gibt die lineare Funktion nach dem angegebene Namen zurück.
