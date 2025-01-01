DokumentationKategorien
Klasse für die Erstellung von Fuzzy-Variablen nach Sugeno.  

Beschreibung

Eine Fuzzy-Variable vom Typ Sugeno unterscheidet sich von einer linguistischen Variablen allgemeinen Typs dadurch, dass sie nicht durch eine Term-Menge, sondern durch einen Set linearer Funktionen gesetzt wird.

Deklaration

   class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CSugenoVariable

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

Functions

Gibt die Liste linearer Funktionen der Fuzzy-Variablen nach Sugeno.

GetFuncByName

Gibt die lineare Funktion nach dem angegebene Namen zurück.

Values

Gibt die Liste linearer Funktionen der Fuzzy-Variablen nach Sugeno.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CNamedVariableImpl

Name, Name