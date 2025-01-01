CSugenoVariable

Klasse für die Erstellung von Fuzzy-Variablen nach Sugeno.

Beschreibung

Eine Fuzzy-Variable vom Typ Sugeno unterscheidet sich von einer linguistischen Variablen allgemeinen Typs dadurch, dass sie nicht durch eine Term-Menge, sondern durch einen Set linearer Funktionen gesetzt wird.

Deklaration

class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Vererbungshierarchie CObject INamedValue INamedVariable CNamedVariableImpl CSugenoVariable

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung Functions Gibt die Liste linearer Funktionen der Fuzzy-Variablen nach Sugeno. GetFuncByName Gibt die lineare Funktion nach dem angegebene Namen zurück. Values Gibt die Liste linearer Funktionen der Fuzzy-Variablen nach Sugeno.