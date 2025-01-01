ДокументацияРазделы
Класс, с помощью которого создаются нечеткие переменные типа Сугено.  

Описание

Нечеткая переменная типа Сугено отличается от лингвистической переменной общего типа тем, что задается не терм-множеством, а набором линейных функций.

Декларация

   class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Заголовок

   #include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CSugenoVariable

Методы класса

Метод класса  

Описание

Functions

Возвращает список линейных функций нечёткой переменной Сугено.

GetFuncByName

Возвращает линейную функцию по заданному имени.

Values

Возвращает список линейных функций нечёткой переменной Сугено.

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CNamedVariableImpl

Name, Name