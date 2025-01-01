CSugenoVariable

Класс, с помощью которого создаются нечеткие переменные типа Сугено.

Описание

Нечеткая переменная типа Сугено отличается от лингвистической переменной общего типа тем, что задается не терм-множеством, а набором линейных функций.

Декларация

class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Заголовок

#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Иерархия наследования CObject INamedValue INamedVariable CNamedVariableImpl CSugenoVariable

Методы класса

Метод класса Описание Functions Возвращает список линейных функций нечёткой переменной Сугено. GetFuncByName Возвращает линейную функцию по заданному имени. Values Возвращает список линейных функций нечёткой переменной Сугено.