CSugenoVariable
Класс, с помощью которого создаются нечеткие переменные типа Сугено.
Описание
Нечеткая переменная типа Сугено отличается от лингвистической переменной общего типа тем, что задается не терм-множеством, а набором линейных функций.
Декларация
|
class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl
Заголовок
|
#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>
|
Иерархия наследования
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CSugenoVariable
Методы класса
|
Метод класса
|
Описание
|
Возвращает список линейных функций нечёткой переменной Сугено.
|
Возвращает линейную функцию по заданному имени.
|
Возвращает список линейных функций нечёткой переменной Сугено.