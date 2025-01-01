CSugenoVariable
Sugeno-tipli bulanık değişkenler oluşturmak için tasarlanmıştır.
Açıklama
Sugeno-tipli bulanık değişkenler, bir terim yerine bir lineer fonksiyonlar kümesiyle ayarlanır ve bu açıdan genel sözel değişkenlerden farklıdır.
Bildirim
|
class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl
Başlık
|
#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CSugenoVariable
Sınıf yöntemleri
|
Sınıf yöntemi
|
Açıklama
|
Bulanık Sugeno değişkeninin doğrusal fonksiyonlarının listesini alır.
|
Belirtilen isme sahip doğrusal fonksiyona dönüş yapar.
|
