CSugenoVariable 

Sugeno-tipli bulanık değişkenler oluşturmak için tasarlanmıştır.  

Açıklama

Sugeno-tipli bulanık değişkenler, bir terim yerine bir lineer fonksiyonlar kümesiyle ayarlanır ve bu açıdan genel sözel değişkenlerden farklıdır.

Bildirim

   class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Başlık

   #include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CSugenoVariable

Sınıf yöntemleri

Açıklama

Functions

Bulanık Sugeno değişkeninin doğrusal fonksiyonlarının listesini alır.

GetFuncByName

Belirtilen isme sahip doğrusal fonksiyona dönüş yapar.

Values

Bulanık Sugeno değişkeninin doğrusal fonksiyonlarının listesini alır.

