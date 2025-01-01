CSugenoVariable

Sugeno-tipli bulanık değişkenler oluşturmak için tasarlanmıştır.

Açıklama

Sugeno-tipli bulanık değişkenler, bir terim yerine bir lineer fonksiyonlar kümesiyle ayarlanır ve bu açıdan genel sözel değişkenlerden farklıdır.

Bildirim

class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Başlık

#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject INamedValue INamedVariable CNamedVariableImpl CSugenoVariable

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama Functions Bulanık Sugeno değişkeninin doğrusal fonksiyonlarının listesini alır. GetFuncByName Belirtilen isme sahip doğrusal fonksiyona dönüş yapar. Values Bulanık Sugeno değişkeninin doğrusal fonksiyonlarının listesini alır.