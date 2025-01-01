DocumentazioneSezioni
Classe per la creazione di variabili fuzzi di tipo Sugeno.  

Descrizione

La variabile fuzzy di tipo-Sugeno è diversa dalla variabile linguistica generale poiché non viene impostata da un set di termini ma da un insieme di funzioni lineari.

Dichiarazione

   class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Titolo

   #include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CSugenoVariable

I metodi della classe

Descrizione

Functions

Ottiene l'elenco delle funzioni lineari della variabile fuzzy Sugeno.

GetFuncByName

Ottiene la funzione lineare con un nome specificato.

Valori

Ottiene l'elenco delle funzioni lineari della variabile fuzzy Sugeno.

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CNamedVariableImpl

Name, Name