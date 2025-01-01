CSugenoVariable
Classe per la creazione di variabili fuzzi di tipo Sugeno.
Descrizione
La variabile fuzzy di tipo-Sugeno è diversa dalla variabile linguistica generale poiché non viene impostata da un set di termini ma da un insieme di funzioni lineari.
Dichiarazione
class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl
#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CSugenoVariable
I metodi della classe
Descrizione
Ottiene l'elenco delle funzioni lineari della variabile fuzzy Sugeno.
Ottiene la funzione lineare con un nome specificato.
