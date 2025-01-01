CSugenoVariable
Classe com cuja ajuda são criadas variáveis difusas de forma geral.
Descrição
A variável difusa do tipo Sugeno é diferente da variável linguística de tipo geral no fato de que não está definida por um termo-conjunto, mas sim por um conjunto de funções lineares.
Declaração
|
class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl
Cabeçalho
|
#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>
|
Hierarquia de herança
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CSugenoVariable
Métodos de classe
|
Método de classe
|
Descrição
|
Retorna a lista de funções lineares da variável difusa Sugeno.
|
Retorna função linear para o nome especificado.
|
