DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaVariáveis ​​para sistemas difusosCSugenoVariable 

CSugenoVariable

Classe com cuja ajuda são criadas variáveis ​​difusas de forma geral.  

Descrição

A variável difusa do tipo Sugeno é diferente da variável linguística de tipo geral no fato de que não está definida por um termo-conjunto, mas sim por um conjunto de funções lineares.

Declaração

   class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Cabeçalho

   #include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CSugenoVariable

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

Functions

Retorna a lista de funções lineares da variável difusa Sugeno.

GetFuncByName

Retorna função linear para o nome especificado.

Values

Retorna a lista de funções lineares da variável difusa Sugeno.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CNamedVariableImpl

Name, Name