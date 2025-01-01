DocumentationSections
Classe de création de variables floues du type Sugeno.  

Description

Une variable floue de rype Sugeno est différente d'une variable linguistique générale puisqu'elle n'est pas définie par un ensemble de termes mais par un ensemble de fonctions linéaires.

Déclaration

   class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Titre

   #include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CSugenoVariable

Méthodes de classe

Méthode de classe  

Description

Functions

Retourne la liste des fonctions linéaires d'une variable floue de Sugeno.

GetFuncByName

Retourne la fonction linéaire ayant le nom spécifié.

Values

Retourne la liste des fonctions linéaires d'une variable floue de Sugeno.

