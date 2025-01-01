CSugenoVariable
Classe de création de variables floues du type Sugeno.
Description
Une variable floue de rype Sugeno est différente d'une variable linguistique générale puisqu'elle n'est pas définie par un ensemble de termes mais par un ensemble de fonctions linéaires.
Déclaration
|
class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl
Titre
|
#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CSugenoVariable
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Retourne la liste des fonctions linéaires d'une variable floue de Sugeno.
|
Retourne la fonction linéaire ayant le nom spécifié.
|
Retourne la liste des fonctions linéaires d'une variable floue de Sugeno.