CSugenoVariable

Classe de création de variables floues du type Sugeno.

Description

Une variable floue de rype Sugeno est différente d'une variable linguistique générale puisqu'elle n'est pas définie par un ensemble de termes mais par un ensemble de fonctions linéaires.

Déclaration

class CSugenoVariable : public CNamedVariableImpl

Titre

#include <Math\Fuzzy\sugenovariable.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject INamedValue INamedVariable CNamedVariableImpl CSugenoVariable

Méthodes de classe

Méthode de classe Description Functions Retourne la liste des fonctions linéaires d'une variable floue de Sugeno. GetFuncByName Retourne la fonction linéaire ayant le nom spécifié. Values Retourne la liste des fonctions linéaires d'une variable floue de Sugeno.