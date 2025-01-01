- AggregationMethod
- Calculate
- DefuzzificationMethod
- EmptyRule
- ImplicationMethod
- Output
- OutputByName
- ParseRule
- Rules
Sistema Mamdani
Los valores de la variable de salida en el sistema Mamdani se indican con términos difusos.
Descripción
La regla lógica difusa para el algoritmo Mamdani se puede describir con la siguiente expresión:
donde:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de salida;
- Y – variable de salida;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada;
- d – valor de la variable de salida;
- W – peso de la regla.
Métodos de clase
Método de clase
Descripción
Establece el tipo de agregación de las condiciones.
Calcula la deducción de lógica difusa para este sistema
Establece el tipo del método de defusificación
Crea una regla difusa vacía de Mamdani basada en el sistema actual
Establece el tipo de operador de implicación del sistema
Retorna la lista de variables difusas de salida Mamdani.
Retorna una variable difusa de salida Mamdani según el nombre indicado.
Crea una regla difusa de Mamdani basada en una línea establecida.
Retorna la lista de reglas difusas de Mamdani.
Métodos heredados de la clase CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify