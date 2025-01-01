DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaSistemas difusosSistema Mamdani 

Sistema Mamdani

Los valores de la variable de salida en el sistema Mamdani se indican con términos difusos.

Descripción

La regla lógica difusa para el algoritmo Mamdani se puede describir con la siguiente expresión:

fuzzy_mamdani_rule

donde:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de salida;
  • Y – variable de salida;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada;
  • d – valor de la variable de salida;
  • W – peso de la regla.

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

AggregationMethod

Establece el tipo de agregación de las condiciones.

Calculate

Calcula la deducción de lógica difusa para este sistema

DefuzzificationMethod

Establece el tipo del método de defusificación

EmptyRule

Crea una regla difusa vacía de Mamdani basada en el sistema actual  

ImplicationMethod

Establece el tipo de operador de implicación del sistema

Output

Retorna la lista de variables difusas de salida Mamdani.

OutputByName

Retorna una variable difusa de salida Mamdani según el nombre indicado.

ParseRule

Crea una regla difusa de Mamdani basada en una línea establecida.

Rules

Retorna la lista de reglas difusas de Mamdani.

Métodos heredados de la clase CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify