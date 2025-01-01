ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаНечеткие системыСистема Мамдани 

Система Мамдани

Значения выходной переменной в системе Мамдани задаются нечеткими термами.

Описание

Нечеткое логическое правило для алгоритма Мамдани можно описать следующим выражением:

fuzzy_mamdani_rule

где:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;
  • Y — выходная переменная;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;
  • d — значение выходной переменной;
  • W — вес правила.

Методы класса

Метод класса  

Описание

AggregationMethod

Устанавливает тип агрегации условий

Calculate

Производит расчет нечеткого логического вывода для данной системы

DefuzzificationMethod

Устанавливает тип метода дефаззификации

EmptyRule

Создает пустое нечеткое правило Мамдани на основе текущей системы  

ImplicationMethod

Устанавливает тип оператора импликации системы

Output

Возвращает список выходных нечётких переменных Мамдани.

OutputByName

Возвращает выходную нечёткую переменную Мамдани по заданному имени.

ParseRule

Создаёт нечёткое правило Мамдани на основе заданной строки.

Rules

Возвращает список нечётких правил Мамдани.

Методы унаследованные от CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify