Система Мамдани
Значения выходной переменной в системе Мамдани задаются нечеткими термами.
Описание
Нечеткое логическое правило для алгоритма Мамдани можно описать следующим выражением:
где:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;
- Y — выходная переменная;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;
- d — значение выходной переменной;
- W — вес правила.
Методы класса
|
Метод класса
|
Описание
|
Устанавливает тип агрегации условий
|
Производит расчет нечеткого логического вывода для данной системы
|
Устанавливает тип метода дефаззификации
|
Создает пустое нечеткое правило Мамдани на основе текущей системы
|
Устанавливает тип оператора импликации системы
|
Возвращает список выходных нечётких переменных Мамдани.
|
Возвращает выходную нечёткую переменную Мамдани по заданному имени.
|
Создаёт нечёткое правило Мамдани на основе заданной строки.
|
Возвращает список нечётких правил Мамдани.
|
Методы унаследованные от CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify