マムダニシステム

マムダニシステムの出力変数値は、ファジー用語を使用して設定されます。

説明

Mamdaniアルゴリズムのためのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。

ここで

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル

Y — 出力変数

a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル

d — 出力変数値

W — ルールの重み

クラスメソッド

クラスメソッド 説明 AggregationMethod 条件集約型を設定します Calculate システムのファジー推論を計算します。 DefuzzificationMethod 非ファジー化メソッドの型を設定します。 EmptyRule 現在のシステムに基づいて空のマムダニファジールールを作成します。 ImplicationMethod システム含意演算子の型を設定します。 Output マムダニファジー出力変数のリストを取得します。 OutputByName 指定された名前のマムダニファジー出力変数を取得します。 ParseRule 特定の行に基づいてマムダニファジールールを作成します。 Rules マムダニファジールールのリストを返します。