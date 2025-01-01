ドキュメントセクション
マムダニシステム

マムダニシステムの出力変数値は、ファジー用語を使用して設定されます。

説明

Mamdaniアルゴリズムのためのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。

fuzzy_mamdani_rule

ここで

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル
  • Y — 出力変数
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル
  • d — 出力変数値
  • W — ルールの重み

クラスメソッド

AggregationMethod

条件集約型を設定します

Calculate

システムのファジー推論を計算します。

DefuzzificationMethod

非ファジー化メソッドの型を設定します。

EmptyRule

現在のシステムに基づいて空のマムダニファジールールを作成します。  

ImplicationMethod

システム含意演算子の型を設定します。

Output

マムダニファジー出力変数のリストを取得します。

OutputByName

指定された名前のマムダニファジー出力変数を取得します。

ParseRule

特定の行に基づいてマムダニファジールールを作成します。

Rules

マムダニファジールールのリストを返します。

クラスから継承されたメソッド CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify