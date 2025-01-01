MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステムMamdani system
- AggregationMethod
- Calculate
- DefuzzificationMethod
- EmptyRule
- ImplicationMethod
- Output
- OutputByName
- ParseRule
- Rules
マムダニシステム
マムダニシステムの出力変数値は、ファジー用語を使用して設定されます。
説明
Mamdaniアルゴリズムのためのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。
ここで
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル
- Y — 出力変数
- a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル
- d — 出力変数値
- W — ルールの重み
クラスメソッド
|
クラスメソッド
|
説明
|
条件集約型を設定します
|
システムのファジー推論を計算します。
|
非ファジー化メソッドの型を設定します。
|
現在のシステムに基づいて空のマムダニファジールールを作成します。
|
システム含意演算子の型を設定します。
|
マムダニファジー出力変数のリストを取得します。
|
指定された名前のマムダニファジー出力変数を取得します。
|
特定の行に基づいてマムダニファジールールを作成します。
|
マムダニファジールールのリストを返します。
|
クラスから継承されたメソッド CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify