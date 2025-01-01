Mamdani 시스템

Mamdani 시스템의 출력 변수 값은 퍼지 항을 사용하여 설정됩니다.

설명

Mamdani 알고리즘에 대한 퍼지 논리 규칙은 다음과 같이 설명될 수 있다:

위치:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 입력 변수의 벡터;

Y — 출력 변수;

a = (a1, a2, a3 ... an) — 입력 변수 값의 벡터;

d — 출력 변수 값;

W — 규칙 가중치.

클래스 메서드

클래스 메서드 설명 AggregationMethod 조건 집계 유형을 설정하기 Calculate 시스템에 대한 퍼지 추론을 계산하기 DefuzzificationMethod 디퍼지화 메서드 유형을 설정하기 EmptyRule 현지 시스템을 기준으로 빈 퍼지 Mamdani 규칙을 생성하기 ImplicationMethod 시스템 함축 연산자의 유형을 설정하기 Output 퍼지 Mamdani 출력 변수 목록을 가져오기. OutputByName 지정된 이름의 퍼지 Mamdani 출력 변수 가져오기. ParseRule 지정된 선을 기준으로 퍼지 Mamdani 규칙을 생성하기. Rules 퍼지 Mamdani 규칙 목록을 반환하기.