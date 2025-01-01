MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステムMamdani system
- AggregationMethod
- Calculate
- DefuzzificationMethod
- EmptyRule
- ImplicationMethod
- Output
- OutputByName
- ParseRule
- Rules
Mamdani 시스템
Mamdani 시스템의 출력 변수 값은 퍼지 항을 사용하여 설정됩니다.
설명
Mamdani 알고리즘에 대한 퍼지 논리 규칙은 다음과 같이 설명될 수 있다:
위치:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 입력 변수의 벡터;
- Y — 출력 변수;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — 입력 변수 값의 벡터;
- d — 출력 변수 값;
- W — 규칙 가중치.
클래스 메서드
|
클래스 메서드
|
설명
|
조건 집계 유형을 설정하기
|
시스템에 대한 퍼지 추론을 계산하기
|
디퍼지화 메서드 유형을 설정하기
|
현지 시스템을 기준으로 빈 퍼지 Mamdani 규칙을 생성하기
|
시스템 함축 연산자의 유형을 설정하기
|
퍼지 Mamdani 출력 변수 목록을 가져오기.
|
지정된 이름의 퍼지 Mamdani 출력 변수 가져오기.
|
지정된 선을 기준으로 퍼지 Mamdani 규칙을 생성하기.
|
퍼지 Mamdani 규칙 목록을 반환하기.
|
CGenericFuzzySystem 클래스에서 상속된 메서드
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify