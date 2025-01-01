DocumentazioneSezioni
I valori delle variabili di output del sistema Mamdani vengono impostati mediante termini fuzzy.

Descrizione

La regola logica Fuzzy per l'algoritmo Mamdani può essere descritta come segue:

fuzzy_mamdani_rule

dove:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — vettore di variabili di input;
  • Y — variabile output;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — vettore di valori variabili input;
  • d — valore variabile output;
  • W — peso della regola.

I metodi della classe

Descrizione

AggregationMethod

Imposta il tipo di condizioni di aggregazione

Calculate

Calcola un' inferenza fuzzy per il sistema

DefuzzificationMethod

Imposta tipo di metodo di defuzzificazione

EmptyRule

Crea una regola Mamdani Fuzzy vuota basato sul sistema attuale  

ImplicationMethod

Imposta un tipo di sistema implicazione operatore

Output

Ottiene l'elenco delle variabili output fuzzy Mamdani.

OutputByName

Ottiene una variabile output fuzzy Mamdani da un nome specificato.

ParseRule

Crea una regola Mamdani fuzzy sulla base di una linea specificata.

Rules

Restituisce l'elenco delle regole fuzzy Mamdani.

Metodi ereditati dalla classe CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify