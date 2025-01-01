- AggregationMethod
- Calculate
- DefuzzificationMethod
- EmptyRule
- ImplicationMethod
- Output
- OutputByName
- ParseRule
- Rules
Mamdani system
I valori delle variabili di output del sistema Mamdani vengono impostati mediante termini fuzzy.
Descrizione
La regola logica Fuzzy per l'algoritmo Mamdani può essere descritta come segue:
dove:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — vettore di variabili di input;
- Y — variabile output;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — vettore di valori variabili input;
- d — valore variabile output;
- W — peso della regola.
I metodi della classe
|
I metodi della classe
|
Descrizione
|
Imposta il tipo di condizioni di aggregazione
|
Calcola un' inferenza fuzzy per il sistema
|
Imposta tipo di metodo di defuzzificazione
|
Crea una regola Mamdani Fuzzy vuota basato sul sistema attuale
|
Imposta un tipo di sistema implicazione operatore
|
Ottiene l'elenco delle variabili output fuzzy Mamdani.
|
Ottiene una variabile output fuzzy Mamdani da un nome specificato.
|
Crea una regola Mamdani fuzzy sulla base di una linea specificata.
|
Restituisce l'elenco delle regole fuzzy Mamdani.
|
Metodi ereditati dalla classe CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify