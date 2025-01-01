DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaSistemas difusosSistema MamdaniParseRule 

ParseRule

Crea una regla difusa de Mamdani basada en una línea establecida.

CMamdaniFuzzyRule*  ParseRule(
   const string  rule      // representación de línea de la regla difusa 
   )

Parámetros

rule

[in]  Representación de línea de la regla difusa.

Valor devuelto

Regla difusa de Mamdani.