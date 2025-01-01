Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaSistemas difusosSistema MamdaniParseRule AggregationMethodCalculateDefuzzificationMethodEmptyRuleImplicationMethodOutputOutputByNameParseRuleRules ParseRule Crea una regla difusa de Mamdani basada en una línea establecida. CMamdaniFuzzyRule* ParseRule( const string rule // representación de línea de la regla difusa ) Parámetros rule [in] Representación de línea de la regla difusa. Valor devuelto Regla difusa de Mamdani. OutputByName Rules