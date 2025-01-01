- AggregationMethod
- Calculate
- DefuzzificationMethod
- EmptyRule
- ImplicationMethod
- Output
- OutputByName
- ParseRule
- Rules
Sistema Mamdani
No sistema Mamdani, os valores da variável de saída são definidos por termos difusos.
Descrição
A regra difusa para o algoritmo Mamdani pode ser descrita pela seguinte expressão:
Onde:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;
- Y – variável de saída;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada;
- d – valor da variável de saída;
- W – peso da regra.
Métodos de classe
|
Método de classe
|
Descrição
|
Define o tipo de condições de agregação
|
Calcula a inferência difusa para este sistema
|
Define o tipo de método de exclusão da difusão
|
Cria a regra difusa Mamdani vazia na base do sistema atual
|
Define o tipo de operador de implicação de condições
|
Retorna a lista de variáveis difusas Mamdani de saída.
|
Retorna a variável difusa Mamdani de saída para o nome especificado.
|
Cria a regra difusa Mamdani na base da cadeia de caracteres atual.
|
Retorna a lista de regras difusas Mamdani.
|
Métodos herdados da classe CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify