DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaSistemas difusosSistema Mamdani 

Sistema Mamdani

No sistema Mamdani, os valores da variável de saída são definidos por termos difusos.

Descrição

A regra difusa para o algoritmo Mamdani pode ser descrita pela seguinte expressão:

fuzzy_mamdani_rule

Onde:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;
  • Y – variável de saída;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada;
  • d – valor da variável de saída;
  • W – peso da regra.

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

AggregationMethod

Define o tipo de condições de agregação

Calculate

Calcula a inferência difusa para este sistema

DefuzzificationMethod

Define o tipo de método de exclusão da difusão

EmptyRule

Cria a regra difusa Mamdani vazia na base do sistema atual  

ImplicationMethod

Define o tipo de operador de implicação de condições

Output

Retorna a lista de variáveis difusas Mamdani de saída.

OutputByName

Retorna a variável difusa Mamdani de saída para o nome especificado.

ParseRule

Cria a regra difusa Mamdani na base da cadeia de caracteres atual.

Rules

Retorna a lista de regras difusas Mamdani.

Métodos herdados da classe CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify