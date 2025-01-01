Sistema Mamdani

No sistema Mamdani, os valores da variável de saída são definidos por termos difusos.

Descrição

A regra difusa para o algoritmo Mamdani pode ser descrita pela seguinte expressão:

Onde:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;

Y – variável de saída;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada;

d – valor da variável de saída;

W – peso da regra.

Métodos de classe

Método de classe Descrição AggregationMethod Define o tipo de condições de agregação Calculate Calcula a inferência difusa para este sistema DefuzzificationMethod Define o tipo de método de exclusão da difusão EmptyRule Cria a regra difusa Mamdani vazia na base do sistema atual ImplicationMethod Define o tipo de operador de implicação de condições Output Retorna a lista de variáveis difusas Mamdani de saída. OutputByName Retorna a variável difusa Mamdani de saída para o nome especificado. ParseRule Cria a regra difusa Mamdani na base da cadeia de caracteres atual. Rules Retorna a lista de regras difusas Mamdani.