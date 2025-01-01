DocumentationSections
Système de Mamdani

Les valeurs des variables de sortie du système de Mamdani sont définies en utilisant des termes flous.

Description

La règle de logique floue pour l'algorithme de Mamdani peut être décrit de la façon suivante :

fuzzy_mamdani_rule

avec :

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;
  • Y – variable de sortie ;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;
  • d – valeur de la variable de sortie ;
  • W – poids de la règle.

Méthodes de classe

Méthode de classe  

Description

AggregationMethod

Définit le type d'aggrégation des conditions

Calculate

Calcule une inférence floue pour le système

DefuzzificationMethod

Définit le type de la méthode de défloutage

EmptyRule

Crée une règle floue de Mamdani vide basée sur le système actuel  

ImplicationMethod

Définit le type de l'opérateur d'implication du système

Output

Retourne la liste des variables floues de Mamdani.

OutputByName

Retourne la variable floue de sortie de Mamdani ayant le nom spécifié.

ParseRule

Crée une règle floue de Mamdani basée sur une ligne spécifiée.

Rules

Retourne la liste des règles floues de Mamdani.

Méthodes héritées de la classe CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify