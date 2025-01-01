- AggregationMethod
- Calculate
- DefuzzificationMethod
- EmptyRule
- ImplicationMethod
- Output
- OutputByName
- ParseRule
- Rules
Système de Mamdani
Les valeurs des variables de sortie du système de Mamdani sont définies en utilisant des termes flous.
Description
La règle de logique floue pour l'algorithme de Mamdani peut être décrit de la façon suivante :
avec :
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;
- Y – variable de sortie ;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;
- d – valeur de la variable de sortie ;
- W – poids de la règle.
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Définit le type d'aggrégation des conditions
|
Calcule une inférence floue pour le système
|
Définit le type de la méthode de défloutage
|
Crée une règle floue de Mamdani vide basée sur le système actuel
|
Définit le type de l'opérateur d'implication du système
|
Retourne la liste des variables floues de Mamdani.
|
Retourne la variable floue de sortie de Mamdani ayant le nom spécifié.
|
Crée une règle floue de Mamdani basée sur une ligne spécifiée.
|
Retourne la liste des règles floues de Mamdani.
|
Méthodes héritées de la classe CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify