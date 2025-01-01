Système de Mamdani

Les valeurs des variables de sortie du système de Mamdani sont définies en utilisant des termes flous.

Description

La règle de logique floue pour l'algorithme de Mamdani peut être décrit de la façon suivante :

avec :

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;

Y – variable de sortie ;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;

d – valeur de la variable de sortie ;

W – poids de la règle.

Méthodes de classe

Méthode de classe Description AggregationMethod Définit le type d'aggrégation des conditions Calculate Calcule une inférence floue pour le système DefuzzificationMethod Définit le type de la méthode de défloutage EmptyRule Crée une règle floue de Mamdani vide basée sur le système actuel ImplicationMethod Définit le type de l'opérateur d'implication du système Output Retourne la liste des variables floues de Mamdani. OutputByName Retourne la variable floue de sortie de Mamdani ayant le nom spécifié. ParseRule Crée une règle floue de Mamdani basée sur une ligne spécifiée. Rules Retourne la liste des règles floues de Mamdani.