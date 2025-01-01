Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaSistemas difusosSistema MamdaniOutputByName AggregationMethodCalculateDefuzzificationMethodEmptyRuleImplicationMethodOutputOutputByNameParseRuleRules OutputByName Retorna una variable difusa de salida Mamdani según el nombre indicado. CFuzzyVariable* OutputByName( const string name // nombre de la variable difusa ) Parámetros name [in] Nombre de la variable difusa. Valor devuelto Variable difusa de Mamdani con el nombre establecido. Output ParseRule