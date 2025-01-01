DocumentaciónSecciones
Retorna una variable difusa de salida Mamdani según el nombre indicado.

CFuzzyVariable*  OutputByName(
   const string  name      // nombre de la variable difusa
   )

Parámetros

name

[in]  Nombre de la variable difusa.

Valor devuelto

Variable difusa de Mamdani con el nombre establecido.