Mamdani系统

使用模糊词语设置Mamdani系统的输出变量值。

描述

Mamdani算法的模糊逻辑规则可以描述如下：

fuzzy_mamdani_rule

这里：

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) ― 输入变量的向量；
  • Y ― 输出变量；
  • a = (a1, a2, a3 ... an) ― 输入变量值的向量；
  • d ― 输出变量值；
  • W ― 规则权值。

类方法

AggregationMethod

设置条件聚合类型

Calculate

计算系统的模糊推理

DefuzzificationMethod

设置去模糊化方法类型

EmptyRule

基于当前系统创建一个空Mamdani模糊规则  

ImplicationMethod

设置系统蕴含算子类型

Output

获取Mamdani模糊输出变量列表。

OutputByName

通过指定名称获取Mamdani模糊输出变量。

ParseRule

基于指定线条创建Mamdani模糊规则。

Rules

返回Mamdani模糊规则列表。

方法继承自类 CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify