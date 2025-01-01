MQL5参考标准程序库数学模糊逻辑Fuzzy systemsMamdani system
Mamdani系统
使用模糊词语设置Mamdani系统的输出变量值。
描述
Mamdani算法的模糊逻辑规则可以描述如下：
这里：
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) ― 输入变量的向量；
- Y ― 输出变量；
- a = (a1, a2, a3 ... an) ― 输入变量值的向量；
- d ― 输出变量值；
- W ― 规则权值。
类方法
类方法
描述
设置条件聚合类型
计算系统的模糊推理
设置去模糊化方法类型
基于当前系统创建一个空Mamdani模糊规则
设置系统蕴含算子类型
获取Mamdani模糊输出变量列表。
通过指定名称获取Mamdani模糊输出变量。
基于指定线条创建Mamdani模糊规则。
返回Mamdani模糊规则列表。
方法继承自类 CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify