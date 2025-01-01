- AggregationMethod
- Calculate
- DefuzzificationMethod
- EmptyRule
- ImplicationMethod
- Output
- OutputByName
- ParseRule
- Rules
Mamdani sistemi
Mamdani sisteminde çıktı değişkenlerinin değerleri bulanık terimlerle ayarlanır.
Açıklama
Mamdani algoritmasının bulanık mantık kuralı şu şekilde tanımlanır:
burada:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenleri vektörü;
- Y — çıktı değişkeni;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkeni değerlerinin vektörü;
- d — çıktı değişkeninin değeri;
- W — kural ağırlığı.
Sınıf yöntemleri
Sınıf yöntemi
Açıklama
Durum paketleme tipini ayarlar.
Sistem için bulanık çıkarımı hesaplar
Bulanıklaştırma yönteminin tipini ayarlar.
Mevcut sisteme göre bir boş Mamdani kuralı oluşturur.
Sistem çıkarımı operatörünün tipini ayarlar.
Bulanık Mamdani çıktı değişkenlerinin listesini alır.
Belirtilen isimdeki bulanık Mamdani çıktı değişkenini alır.
Belirtilen çizgiye göre bir bulanık Mamdani kuralı oluşturur.
Bulanık Mamdani kurallarının listesine dönüş yapar.
Sınıftan türetilen yöntemler CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify