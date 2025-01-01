DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkBulanık sistemlerMamdani sistemi 

Mamdani sistemi

Mamdani sisteminde çıktı değişkenlerinin değerleri bulanık terimlerle ayarlanır.

Açıklama

Mamdani algoritmasının bulanık mantık kuralı şu şekilde tanımlanır:

fuzzy_mamdani_rule

burada:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenleri vektörü;
  • Y — çıktı değişkeni;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkeni değerlerinin vektörü;
  • d — çıktı değişkeninin değeri;
  • W — kural ağırlığı.

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi  

Açıklama

AggregationMethod

Durum paketleme tipini ayarlar.

Calculate

Sistem için bulanık çıkarımı hesaplar

DefuzzificationMethod

Bulanıklaştırma yönteminin tipini ayarlar.

EmptyRule

Mevcut sisteme göre bir boş Mamdani kuralı oluşturur.  

ImplicationMethod

Sistem çıkarımı operatörünün tipini ayarlar.

Output

Bulanık Mamdani çıktı değişkenlerinin listesini alır.

OutputByName

Belirtilen isimdeki bulanık Mamdani çıktı değişkenini alır.

ParseRule

Belirtilen çizgiye göre bir bulanık Mamdani kuralı oluşturur.

Rules

Bulanık Mamdani kurallarının listesine dönüş yapar.

Sınıftan türetilen yöntemler CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify