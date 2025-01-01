- AggregationMethod
- Calculate
- DefuzzificationMethod
- EmptyRule
- ImplicationMethod
- Output
- OutputByName
- ParseRule
- Rules
Mamdani System
Werte der Ausgabevariablen werden im Mamdani-System durch Fuzzy-Terme gesetzt.
Beschreibung
Eine unscharfe logische Regel für den Mamdani-Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:
wobei:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;
- Y — Eingabevariable;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;
- d — Wert der Ausgabevariablen;
- W — Gewicht der Regel.
Methoden der Klasse
|
Methode der Klasse
|
Beschreibung
|
Setzt den Typ der Aggregation der Bedingungen
|
Berechnet die Fuzzy-Inferenz für dieses System
|
Setzt den Typ der Defuzzifizierung
|
Erstellt eine leere Fuzzy-Regel nach Mamdani basierend auf dem aktuellen System
|
Setzt den Typ des Operators für die Implikation des Systems
|
Gibt die Liste unscharfer Ausgabevariablen nach Mamdani zurück.
|
Gibt die unscharfe Ausgabevariable nach Mamdani nach dem angegebenen Namen zurück.
|
Erstellt eine Fuzzy-Regel nach Mamdani basierend auf dem angegeben String.
|
Gibt die Liste unscharfer Regeln nach Mamdani zurück.
|
Methoden geerbt von der Klasse CGenericFuzzySystem
Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify