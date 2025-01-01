DokumentationKategorien
Mamdani System

Werte der Ausgabevariablen werden im Mamdani-System durch Fuzzy-Terme gesetzt.

Beschreibung

Eine unscharfe logische Regel für den Mamdani-Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:

fuzzy_mamdani_rule

wobei:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;
  • Y — Eingabevariable;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;
  • d — Wert der Ausgabevariablen;
  • W — Gewicht der Regel.

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

AggregationMethod

Setzt den Typ der Aggregation der Bedingungen

Calculate

Berechnet die Fuzzy-Inferenz für dieses System

DefuzzificationMethod

Setzt den Typ der Defuzzifizierung

EmptyRule

Erstellt eine leere Fuzzy-Regel nach Mamdani basierend auf dem aktuellen System  

ImplicationMethod

Setzt den Typ des Operators für die Implikation des Systems

Output

Gibt die Liste unscharfer Ausgabevariablen nach Mamdani zurück.

OutputByName

Gibt die unscharfe Ausgabevariable nach Mamdani nach dem angegebenen Namen zurück.

ParseRule

Erstellt eine Fuzzy-Regel nach Mamdani basierend auf dem angegeben String.

Rules

Gibt die Liste unscharfer Regeln nach Mamdani zurück.

Methoden geerbt von der Klasse CGenericFuzzySystem

Input, AndMethod, AndMethod, OrMethod, OrMethod, InputByName, Fuzzify