퍼지 시스템 규칙

퍼지 시스템(퍼지 논리 추론 시스템)은 퍼지 규칙 집합 및 퍼지 연산을 사용하여 입력의 현재 값에 해당하는 퍼지 집합의 형태로 결론을 수신하는 것입니다.

퍼지 규칙은 검사된 개체의 입력과 출력 사이의 관계를 결정합니다. 이 시스템의 규칙은 무제한입니다. 퍼지 규칙의 일반화된 형식은 다음과 같다:

if rule condition, then rule conclusion.

규칙 조건은 개체의 현재 상태를 설명합니다. 규칙 결론은 규칙 조건이 어떤 영향을 미치는지 설명합니다.