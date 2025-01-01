MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステムルール
퍼지 시스템 규칙
퍼지 시스템(퍼지 논리 추론 시스템)은 퍼지 규칙 집합 및 퍼지 연산을 사용하여 입력의 현재 값에 해당하는 퍼지 집합의 형태로 결론을 수신하는 것입니다.
퍼지 규칙은 검사된 개체의 입력과 출력 사이의 관계를 결정합니다. 이 시스템의 규칙은 무제한입니다. 퍼지 규칙의 일반화된 형식은 다음과 같다:
if rule condition, then rule conclusion.
규칙 조건은 개체의 현재 상태를 설명합니다. 규칙 결론은 규칙 조건이 어떤 영향을 미치는지 설명합니다.
퍼지 시스템에 대한 규칙 클래스
설명
Mamdani 알고리즘에 대한 퍼지 논리 규칙을 구현하기 위한 클래스
스게노 알고리즘에 대한 퍼지 논리 규칙을 구현하기 위한 클래스
클래스는 "퍼지 변수 — 퍼지 항" 쌍으로 표현되는 퍼지 조건을 설정합니다.
클래스는 연산자에 의해 서로 연결된 퍼지 조건 집합을 정의합니다.
두 가지 유형의 퍼지 규칙을 구현하기 위한 기본 클래스.