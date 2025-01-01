Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCTriangularMembershipFunctionX1 X1X2X3ToNormalMFGetValue X1 (Método Get) Retorna el valor del primer punto en la abscisa. double X1() Valor devuelto Valor del primer punto en la abscisa. X1 (Método Set) Establece el valor del primer punto en la abscisa. void X1( const double x1 // valor del primer punto en la abscisa ) Parámetros x1 [in] Valor del primer punto en la abscisa. CTriangularMembershipFunction X2