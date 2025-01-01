DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCTriangularMembershipFunctionX1 

X1 (Método Get)

Retorna el valor del primer punto en la abscisa.

double  X1()

Valor devuelto

Valor del primer punto en la abscisa.

X1 (Método Set)

Establece el valor del primer punto en la abscisa.

void  X1(
   const double  x1      // valor del primer punto en la abscisa 
   )

Parámetros

x1

[in]  Valor del primer punto en la abscisa.

X2