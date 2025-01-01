Contains

Determina si la colección contiene la pareja "clave – valor" con la clave y valor indicados.

bool Contains(

TKey key,

TValue value

);

Parámetros

key

[in] Clave.

value

[in] Valor.

Valor devuelto

Retorna true, si en la colección existe la pareja "clave - valor" con la clave y el valor establecidos, de lo contrario, false.