Contains

Determina si la colección contiene la pareja "clave – valor" con la clave y valor indicados.

bool  Contains(
   TKey     key,      // clave
   TValue   value     // valor
   );

Parámetros

key
[in]  Clave.

value
[in]  Valor.

Valor devuelto

Retorna true, si en la colección existe la pareja "clave - valor" con la clave y el valor establecidos, de lo contrario, false.