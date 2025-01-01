DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasIMap<TKey,TValue>Contains 

Contains

Determina si la colección contiene la pareja "clave – valor" con la clave y valor indicados.

bool Contains(
   TKey    key,      // clave
   TValue  value     // valor
   );

Parámetros

key

[in]  Clave.

value

[in]  Valor.

Valor devuelto

Retorna true, si en la colección existe la pareja "clave - valor" con la clave y el valor establecidos, de lo contrario, false.

Add