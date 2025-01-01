DocumentaciónSecciones
LoadNode

Lee los datos del nodo a partir del archivo.

bool  LoadNode(
   int         file_handle,     // manejador
   CTreeNode*  main             // nodo
   )

Parámetros

file_handle

[in] Manejador del archivo binario previamente abierto para lectura.

main

[in]  Nodo de datos.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente; false en caso contrario.