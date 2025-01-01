Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCTreeNodeLoadNode OwnerLeftRightBalanceBalanceLBalanceRCreateSampleRefreshBalanceGetNextSaveNodeLoadNodeType LoadNode Lee los datos del nodo a partir del archivo. bool LoadNode( int file_handle, // manejador CTreeNode* main // nodo ) Parámetros file_handle [in] Manejador del archivo binario previamente abierto para lectura. main [in] Nodo de datos. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente; false en caso contrario. SaveNode Type