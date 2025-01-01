- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Update
지정된 배열 위치에서 요소를 변경합니다.
|
bool Update(
Parameters
pos
[in] 배열에서 변경할 요소의 위치
element
[in] 요소의 새 값
Return Value
성공시 true, 요소 변경 불가시 false.
예제:
|
//--- CArrayString::Update(int, string) 예제