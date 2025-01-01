DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayStringUpdate 

Update

Met à jour l'élément situé à la position spécifiée

bool  Update(
   int     pos,         // Position
   string  element      // Valeur
   )

Paramètres

pos

[in] Position de l'élément du tableau à mettre à jour

element

[in] Nouvelle valeur de l'élément

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être modifié.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayString::Update(int, string)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- met l'élément à jour
   if(!array.Update(0,"ABC"))
     {
      printf("Update error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }