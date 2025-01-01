//--- example for CArrayString::Update(int, string)

#include <Arrays\ArrayString.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayString *array=new CArrayString;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add arrays elements

//--- . . .

//--- update element

if(!array.Update(0,"ABC"))

{

printf("Update error");

delete array;

return;

}

//--- delete array

delete array;

}